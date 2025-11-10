Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Миниспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о системе паспорта болельщика (Fan ID) в России.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Fan ID планируют расширять на соревнования с высокой посещаемостью. Сейчас этот документ необходим, в частности, для посещения футбольной РПЛ.
«Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему паспорта болельщика и в других видах спорта, а не только в чемпионате России по футболу. Я так понимаю, что в первую очередь это связано с безопасностью на стадионах, это ради самих болельщиков. Министерство спорта России понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию. Если потребуется изменение федерального закона, конечно, депутаты Госдумы будут рассматривать поправки», – сказал Свищев.
Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»
Депутат Журова о бане России: «УЕФА и ФИФА могут начать допускать детские, юниорские и молодежные команды. Им пришло время вернуться, также как и в хоккее»
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, стоит ли продолжать сотрудничество (Маттео Моретто)
Бетербиев – о трилогии с Биволом: «Не отказываюсь. Обычно я верю, когда мужчина дает слово, что-то обещает и говорит»
Депутат Журова о бане России: «УЕФА и ФИФА могут начать допускать детские, юниорские и молодежные команды. Им пришло время вернуться, также как и в хоккее»
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, стоит ли продолжать сотрудничество (Маттео Моретто)