Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о системе паспорта болельщика (Fan ID) в России.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Fan ID планируют расширять на соревнования с высокой посещаемостью. Сейчас этот документ необходим, в частности, для посещения футбольной РПЛ.