МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным* спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, на прошлой неделе глава комитета МОК по медицинским и научным вопросам Джейн Торнтон представила широкой общественности предварительные результаты исследования, которое подтверждает, что физические преимущества у рожденных мужчинами сохраняются даже на фоне препаратов для снижения уровня тестостерона.

«Это была очень научная, фактологическая и бесстрастная презентация, которая довольно четко изложила доказательства», — отметил источник.

Журналисты заметили, что МОК еще предстоит оформить новые правила так, чтобы они были юридически безупречны.

Новая политика МОК по этому вопросу может быть озвучена на сессии организации во время Олимпиады в Италии.

Напомним, что такие федерации, как World Athletics и World Aquatics ввели ряд мер против трансгендеров* и обсуждают введение полного запрета на их участие в женских соревнованиях.

World Boxing, после скандала на играх в Париже, где победили спортсменки, которых обвиняли в том, что у них мужской набор хромосом, стала требовать от атлеток представлять результаты подтверждающих пол тестов.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.