«Атлетико» продал контрольный пакет акций американскому инвестфонду

«Атлетико» достиг полного соглашения о продаже контрольного пакета акций американскому инвестиционному фонду.

Окончательное закрытие сделки, включая получение разрешений регулирующих органов, как ожидается, будет завершено в первом квартале 2026 года. После этого контрольный пакет акций «Атлетико», включая «Атлетико Сан-Луис» и «Атлетико Оттава», перейдет в собственность компании Apollo Sports Capital. Мигель Анхель Хиль, Энрике Сересо, Quantum Pacific Group и фонды под управлением Ares Management останутся миноритарными акционерами.