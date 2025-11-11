Экс-волейболиста «Зенита» обманули почти на 28 миллионов рублей

Бывший волейболист петербургского клуба «Зенит» Лукаш Дивиш потерял почти 28 миллионов рублей из-за мошеннической схемы. Об этом сообщает телеканал «78».

По его данным, Дивиш получил предложение инвестировать в компанию, занимающуюся установкой рекламных мониторов в такси. Знакомство волейболиста с мошенниками произошло через его бывшую девушку. Дивиш общался с преступниками около года, после чего решил довериться новым знакомым и вложиться в их дело. В общей сложности он инвестировал в проект 27,85 миллионов рублей. Сразу после этого общение мошенников с волейболистом прекратилось.

«Я вложился, купил монитор, который должен был мне приносить деньги за аренду. Есть договор, никто мне ничего не выплатил. И в том числе договорился, что куплю какую-нибудь долю в этой компании. Доля так и не была выделена. И только одни обещания», — рассказал Дивиш.

Отмечается, что рекламные мониторы, которые компания выдавала за высокотехнологичный проект, на деле оказались простыми пластиковыми держателями с напечатанными объявлениями без какой-либо электроники.

В результате Дивиш решил обратиться в полицию, однако мошенники, узнав об этом, подали встречное заявление, в котором говорит, что волейболист сам должен им денег.

Напомним, что Дивиш выступал за «Зенит» с 2018 по 2020 годы. В 2014 году он сменил словацкое гражданство на российское, а через два года дебютировал в сборной РФ.