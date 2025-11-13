Генсекретарь ФХР поддержал показ ОИ в России

Генеральный секретарь ФХР Дмитрий Курбатов высказался за показ Зимних Олимпийских игр в России. Также он раскритиковал противников показа Игр.

«Конечно, надо транслировать в любом случае. Любое событие в международном спорте вызывает приток занимающихся. Если мы выиграли, это втройне важно. Но если даже не выиграли, любые большие спортивные события вызывает интерес к спорту. Это хорошая история» - рассказ Генсек ФХР.

Начиная с 2022 года практически все российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. В 2024 году на Летнюю Олимпиаду в Париже МОК допустил 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Что касается Зимних Игр, то к ним пока допущено в нейтральном статусе лишь трое спортсменов из России. МОК в 2024 году разработал критерии допуска российских и белорусский спортсменов на международные состязания.

В России неоднократно высказывалась против показала Олимпиады на территории страны. Так, Олимпиада 2024 года официально не показывалась в России. Вопрос показа Зимний Олимпиады 2026 года в России пока не решён. Насчёт этого есть разные позиции внутри страны.