Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу "Миротворца"

ТАСС, 13 ноября. Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсменкам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

Петросян 18 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе и является двукратной чемпионкой России, трижды выигрывала финал Гран-при России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.