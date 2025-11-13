Тарасова отреагировала на внесение Петросян и Горбачевой в украинскую базу

Внесение российских фигуристок Аделии Петросян и Алины Горбачевой в списки украинского ресурса "Миротворец" является безумием. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В четверг в базу попали Петросян, будущая участница Олимпийских игр в Италии, и Горбачева, которая должна быть запасной на Играх. Ранее в списки были внесены Петр Гуменник, который также готовится выступить на Олимпиаде, и запасной Владислав Дикиджи.

"Это что за сайт такой, куда наших выдающихся спортсменов и прекрасных детей вносят и хотят лишить работы? Они с детских лет работают и будут защищать честь своей Родины. Какая нам разница, что они там пишут? - сказала Тарасова. - Мы сами знаем, кто мы такие. Еще не хватало, чтобы наших людей, нашу страну, которую мы любим, в которой мы выросли, в которой мы живем и будем похоронены, трогали. Безумные. Бога не боятся".

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.