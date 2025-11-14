Аршавин рассказал об общении с украинцами

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал об опыте общения с украинцами в зарубежных поездках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам экс-игрока, он ни разу не сталкивался с негативом.

«Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно — профессионал ты или нет», — отметил Аршавин.

Ранее Аршавин рассказал о поездке в США.

«Сложилось впечатление, что это другая жизнь на другой планете», — отметил он.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.