МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на ОИ

МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026.

«С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры. Как вы, возможно, знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше», – говорится в сообщении, полученном редакцией от пресс-службы МОК.
