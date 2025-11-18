Фетисов за пиво на стадионах: «Не совсем правильно, если считаем, что это плохо для страны. Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на ЧМ, потом опять запретили»

Sports.ruиещё 4

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал идею о продаже пива на стадионах.

Фетисов выступил за пиво на стадионах
© Sports.ru
«Надо себя уважать на самом деле. Если мы считаем, что пиво на стадионах – это плохо для страны, то это не совсем правильно. Пиво на стадионах – это часть мировой спортивной культуры. Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира по футболу, потом взяли и опять запретили. Это не совсем понятная позиция. Да, люди приходят на стадион, чтобы получить удовольствие от игры, а не чтобы напиться. Да, это культура, культура посещения стадиона. Сегодня все моменты можно контролировать, и я считаю, что пиво надо возвращать [на стадионы]», – сказал Вячеслав Фетисов.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости