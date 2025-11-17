Бездетность, потеря близких, инвалидная коляска: как живет Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова признавалась, что главной ее ошибкой стало отсутствие собственных детей. News.ru рассказал, с какими трагедиями она сталкивалась и что известно о ее здоровье.

Что известно о личной жизни тренера?

Тарасова трижды выходила замуж. Первым ее мужем стал актер Алексей Самойлов, сын народного артиста Евгения Самойлова. Их брак продлился два года, после чего супруги развелись, хоть и остались в дружеских отношениях.

Следующим избранником Тарасовой стал тренер по легкой атлетике Василий Хоменков. В момент знакомства он уже был женат на советской теннисистке Марине Чувыриной — спортсменка была на седьмом месяце беременности, однако супруг сделал выбор не в ее пользу. Однако брак с Тарасовой тоже долго не продлился.

Третьим мужем заслуженного тренера стал пианист Владимир Крайнев — с ним Тарасова прожила более 30 лет. Музыкант умер 29 апреля 2011 года в возрасте 67 лет.

Главная ошибка

Тарасова в программе «Секрет на миллион» говорила, что считает отсутствие детей своей главной ошибкой в жизни.

«Я так жила с самого детства — ну, с 19 лет — так закрутилась в этой работе, завертелась и помчалась колесом. Я вела, вела, вела (воспитанников — прим. ред.) они и есть мои дети. Я их очень люблю», — признавалась наставница.

Крайнев с пониманием относился к занятости жены и «не был очень печален». Тренер отмечала, что он тоже был занят работой и давал много концертов.

Потеря близких

В конце 2000-х — начале 2010-х годов Тарасова перенесла череду трагедий — за два года она потеряла множество близких людей. Сперва, в 2009 году, умерла старшая сестра тренера Галина.

«Она мне была и сестрой, и подругой, и самым близким человеком. Она меня понимала как никто, ей я могла рассказывать что угодно», — признавалась тренер.

Через два года умер ее муж Крайнев. Вскоре скончалась свекровь Тарасовой, которую она «полюбила как родную». Позднее ушла из жизни и мать тренера, что она также перенесла крайне тяжело.

Сама Тарасова признавалась, что ей никогда не удавалось быть рядом с близкими людьми в их последние минуты.

Что известно о здоровье Тарасовой?

В последние годы Тарасову можно заметить на светских мероприятиях в инвалидной коляске. При этом она отмечает, что по дому пытается передвигаться без нее.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — говорила тренер.

В октябре 2024 года СМИ сообщали, что знаменитая наставница дважды вызывала скорую помощь — это якобы было связано с обострением хронического заболевания. Утверждалось, что Тарасова жаловалась медикам на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали ее состояние и рекомендовали соблюдать строгую диету, а от госпитализации знаменитость отказалась.

Отметим, что в разговорах с журналистами она отрицала ухудшение состояния, подчеркивая, что чувствует себя нормально.