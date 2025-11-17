Пловчиха Чикунова оценила участие трансгендеров в женских соревнованиях

Участие трансгендеров в соревнованиях среди женщин является нечестным. Такое мнение в интервью ТАСС высказала рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Позднее МОК сообщил ТАСС о том, что решение еще не принято.