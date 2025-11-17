FIS провела классификацию российских паралимпийцев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) провела спортивно-функциональную классификацию российских спортсменов с нарушением зрения по лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда провела спортивно-функциональную классификацию 12 российских спортсменов с нарушением зрения по лыжным гонкам и горнолыжному спорту, - сказал Рожков. - Классификация была проведена в Пекине. Долгое время наши паралимпийцы не имели возможности пройти классификацию, и то, что FIS проклассифицировала наших ведущих атлетов, - это важный шаг для подготовки к участию в Паралимпийских играх 2026 года, поскольку в соответствии с критериями участия в Играх все участники должны иметь подтвержденный спортивно-функциональный класс".

21 октября совет FIS принял решение не допускать россиян до международных соревнований, в том числе до Олимпийских и Паралимпийских игр. Ранее аналогичное решение было принято Международным союзом биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling). Как отметил глава МПК Эндрю Парсонс, несмотря на теоретическую возможность участия сборных России и Белоруссии в соревнованиях по парахоккею, эти команды не смогут выступить в квалификационном цикле из-за скорого начала заключительной стадии и невозможности добавить в него новых участников.

Спортсмены из России отстранены от турниров FIS с 2022 года из-за ситуации на Украине. 6 ноября стало известно, что российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о продлении отстранения россиян. Апелляция подана Федерацией лыжных гонок России, Паралимпийским комитетом России и 12 отечественными спортсменами из разных дисциплин.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.