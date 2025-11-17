Журова объяснила, почему комментирует новости для СМИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, почему комментирует новости для СМИ.

© Sports.ru

– Запретных тем у вас нет?

– Не то что запретные, но про пенсионную реформу я не очень люблю говорить, потому что потом передергивают – и начинается какой-то ад.

С футболом лучше осторожнее. Потому что околоспортивных тем много, и потом болельщики негативные комментарии оставляют под моими. А затем звонят друзья: «Да зачем ты про него что-то сказала? Не комментируй этот футбол вообще».

– Сколько раз в день вам звонят?

– Не считала, но больше 15 – спокойно. А если идет какая-то горячая тема, может быть больше 20 звонков подряд. Они не хотят перепечатывать друг у друга, каждому СМИ нужна эксклюзивная цитата. Стараюсь отвечать всем. <...>

– А черного списка нет?

– Нет-нет, готова общаться со всеми. Просто у некоторых прошу свой комментарий на сверку. Потому что вставят несколько других слов по той же пенсионной реформе или Fan ID – и понеслось. С темами, которые вызывают у людей раздражение, надо быть аккуратнее.

Я комментарии-то периодически смотрю. Там всякое бывает. Но много зависит от заголовка. Можно согласовать с журналистом комментарий, все хорошо, но потом редактор придумает такое заглавие, что волосы на голове шевелятся. И прилетает мне.

– Если звонят по теме, в которой вы не разбираетесь?

– Я предупреждаю, что сейчас буду говорить не как специалист, а как обычный дилетант, как человек, который имеет свое мнение на этот счет. Если интересно – пожалуйста.

– Как вы для себя объясняете готовность комментировать все и сразу? Видите ли какую-то миссию?

– Я – общественно-политический деятель, который в повестке, который участвует в принятии законов. И доносить то, что происходит у нас в Думе, особенно в спортивной части – одна из моих функций. Чтобы все понимали, что там происходит и какое мнение по этому поводу у меня.

– Кстати, про Думу. Честно: а вам спускают методички?

– Методички?

– Есть такое распространенное мнение.

– Да ладно? Не спускают. Бывают истории, которые надо подсветить. Предупреждают: «Светлана, тебе позвонят, потому что нужно прокомментировать такую-то тему. Мы выбрали определенное количество спикеров – и ты среди них». Но это какие-то глобальные истории – законопроект, например. И было всего пару раз.

– Я чуть про другое. Вот сложный и спорный вопрос. Грубо говоря, надо ли показывать Олимпиаду? И в какой-то момент вам всем говорят, как правильно высказываться по этой теме, какую позицию доносить до людей.

– Нет-нет, на такие вопросы я говорю сама. Как эксперт. Методичек мне не дают.

И да, я не боюсь говорить, даже если мое мнение будет непопулярным. Разжевываю, доношу до других. Считаю, что именно так поступать – правильно, – сказала Журова.