Тарасова выступила против пива на стадионах

Тарасова против пива на стадионах: «Российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме на соревнованиях. Для пива есть бары, а не арены»
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выступила против возвращения пива на стадионы.
«У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях. Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», – заявила Тарасова.
Защитник «Динамо» Пыленков об отставке Кудашова: «Мы в легком шоке, но такова хоккейная жизнь. Вчера убрали его, завтра – кого‑нибудь из игроков»
Бадаев – о возможном поединке Махачева и Топурии: «Это будет односторонний бой»
Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили «Лос-Анджелесу», и у них «плюс 1» в полезности. «Вашингтон» надолго сохранит некоторые звенья, думаю»
Защитник «Динамо» Пыленков об отставке Кудашова: «Мы в легком шоке, но такова хоккейная жизнь. Вчера убрали его, завтра – кого‑нибудь из игроков»
Бадаев – о возможном поединке Махачева и Топурии: «Это будет односторонний бой»
Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили «Лос-Анджелесу», и у них «плюс 1» в полезности. «Вашингтон» надолго сохранит некоторые звенья, думаю»