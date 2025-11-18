Вдова комментатора Гришина ответила, винит ли машиниста в гибели мужа

Вдова комментатора Александра Гришина Анастасия сообщила, что ее муж, уронив брелок с ключами на рельсы, спрыгнул за ним с платформы, передает «Мир фигурного катания».

© Соцсети

По словам Гришиной, Александр возвращался домой после встречи с коллегой и случайно проехал свою станцию. Когда он вышел на следующей, выпала связка ключей с брелоком «Тройка» и упала на рельсы.

«Саша спрыгнул с платформы за ними. И когда поднимался обратно, локтями уже был на платформе, из-за поворота появился поезд. Подняться на платформу Саша не успел. Ни машинист, ни Саша — никто не виноват. Надеюсь, машиниста поезда не уволили, потому что для него это тоже трагедия», — рассказала вдова.

Гришина не стало 5 августа, он попал под электричку.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».