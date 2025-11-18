В Минспорте назвали главную цель

Борьба с допингом и эффективное сотрудничество в этом направлении являются главными целями Министерства спорта России. Об этом на международной конференции "Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента" заявил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

"Борьба с допингом является нашей главной целью, в этом вопросе Россия является союзницей всех организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство, - заявил Никитин. - Сотрудничество в сфере спорта - важная составляющая деятельности БРИКС, спорт является одним из наиболее эффективных инструментов обмена культурными традициями и способствует объединению народов. В казанской декларации XVI саммита БРИКС, который прошел в Республике Татарстан в прошлом году, установлено, что все страны БРИКС признают важность проведения совместных спортивных мероприятий, встреч, конференций, семинаров, в том числе в области спортивной науки и спортивной медицины".

"Необходимость проведения мероприятий всех вышеперечисленных форматов отмечена также в совместном заявлении министров спорта стран БРИКС в 2024 году. Это служит целям укрепления сотрудничества во всех областях, включая массовый спорт, школьный спорт, спорт высших достижений, промышленную спортивную индустрию, спортивную науку, спортивную медицину и, конечно, борьбу с допингом. О важности развития спортивного сотрудничества наших стран свидетельствует и меморандум о взаимопонимании стран БРИКС в области физической культуры и спорта. В этом документе отмечена необходимость обмена результатами научных исследований и передовым опытом в области борьбы с допингом, а также информацией и технологиями в рамках программ антидопингового образования", - добавил заместитель министра спорта.

Конференция проходит в Москве.