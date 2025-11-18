Аргентинскому футболисту воткнули в лоб ключ от автомобиля

Футболист аргентинского клуба «Хенераль Ламадрид» Джонатан Смит был прооперирован после драки, в ходе которой ему воткнули в лоб автомобильный ключ, сообщает интернет‑издание Infobae.

По информации источника, Смит посетил матч своей 16‑летней дочери в Буэнос‑Айресе. Во время игры началась драка юных футболисток, она быстро переросла в более серьезное противостояние между взрослыми на трибунах. Смит попытался защитить друга от нападения нескольких мужчин. В какой‑то момент футболисту нанесли удар ключом от автомобиля, который застрял во лбу.

Отмечается, что Смит не потерял сознание. Сперва 35‑летний мужчина был доставлен в местную больницу, затем пострадавшего перевели в клинику для лечения более сложных случаев. Там Смит успешно перенес операцию. К тому моменту он провел с ключом в голове около 12 часов. Дочь Смита также получила в драке травмы и была госпитализирована.

Полиция задержала подозреваемого, который, как и Смит, пришел посмотреть на игру своей дочки. Им оказался 40‑летний торговец фруктами Гастон Альварес. По словам очевидцев, он будто не замечал ни серьезную проблему, ни присутствие полиции, а только несколько раз настойчиво попросил вернуть ему ключ от автомобиля. Альварес будет давать показания, расследование ведется по статье «покушение на убийство».