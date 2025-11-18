Собянин объявил, когда будет завершена реконструкция стадиона «Торпедо»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова, который является домашним для «Торпедо», будет завершена в третьем квартале 2026 года.

«Реконструкция исторического стадиона «Торпедо» постепенно выходит на финишную прямую. Инвестор планирует завершить эту большую стройку в III квартале 2026 года. Стадион на Восточной улице — один из старейших и знаменитых московских футбольных стадионов, на котором тренировались и играли поколения российских футболистов. Центральная арена на 15 тыс. мест с искусственным газоном (высшая категория уровня FIFA Quality Pro) будет соответствовать стандартам РФС, а также требованиям УЕФА. Рядом со стадионом предусмотрены тренировочные поля с искусственным покрытием и подогревом: одно полноразмерное и два малых. На стадионе открыта детская футбольная академия, появится также музей ФК «Торпедо Москва». Строительная готовность объекта составляет 70%. Выполнены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, основного покрытия центрального игрового и большого тренировочного полей. Почти сделаны фасадные работы, ведутся отделка и благоустройство», — написал в своём телеграм-канале Собянин.