Глава МОК может повлиять на отмену дискриминации россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в состоянии оказать влияние на страны и международные федерации, чтобы прекратить дискриминацию российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

© Официальный сайт МОК

Ранее Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов.