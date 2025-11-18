Глава МОК обратилась к правительствам стран с призывом

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов. Ее комментарий приводится на сайте организации.

По мнению Ковентри, спорт должен оставаться «маяком надежды — местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества».

«В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства», — добавила она.

Глава МОК отметила, что организаторы и страны, которые принимают соревнования, должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и независимость спорта. По ее словам, все голоса в олимпийском движении «равны».

Напомним, что в октябре МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике.