Минпромторг не хочет поддерживать отечественных производителей спорттоваров

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в Минпромторге не хотят поддерживать отечественных производителей спортивных товаров.

В среду проходит очередное заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященное проверке Счетной палаты эффективности расходования бюджетных средств, направленных на развитие спорта в 2023–2025 годах, регулированию деятельности букмекеров и внесению изменений в закон о спорте.