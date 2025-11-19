Журова: Россия имеет больше прав на Олимпиады, чем США

Россия имеет к Олимпиадам куда больше отношения, чем США и Япония, которые ведут политику исключения РФ из олимпийской семьи. Такое мнение на международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву в Москве высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Мне очень не нравится, что Олимпиады узурпировал тот же Международный олимпийский комитет, - рассказала Журова. - Олимпиады - это как объекты культурного наследия, они принадлежат всему миру, и ни одна организация не имеет права узурпировать права".