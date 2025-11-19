Журова: Россия имеет больше прав на Олимпиады, чем США

Журова считает, что Россия имеет больше прав на Олимпиады, чем США
Россия имеет к Олимпиадам куда больше отношения, чем США и Япония, которые ведут политику исключения РФ из олимпийской семьи. Такое мнение на международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву в Москве высказала депутат Госдумы Светлана Журова.
"Мне очень не нравится, что Олимпиады узурпировал тот же Международный олимпийский комитет, - рассказала Журова. - Олимпиады - это как объекты культурного наследия, они принадлежат всему миру, и ни одна организация не имеет права узурпировать права".
"И я хочу заметить, что мы, Российская Федерация, к Олимпийским играм, древним, имеем большее отношение, чем многие страны мира - Америка, Япония и многие другие. Почему? Потому что на нашей территории, в Краснодарском крае, были найдены артефакты, олимпийские столбы с именами олимпийских чемпионов из Древней Греции, когда проходили Олимпийские игры. Так что мы к этому имеем больше отношения, чем кто-либо. И нас исключать и выбрасывать из олимпийской семьи совершенно неприемлемо. И как всегда, я уверена, правда всегда на нашей стороне, и победа будет за нами", - заключила олимпийская чемпионка.
