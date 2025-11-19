В Белом доме показали кадры со встречи Роналду и Трампа

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующую видеозапись в соцсети X опубликовала пресс-служба резиденции американского главы.

На представленных кадрах Роналду и Трамп идут по коридору и беседуют. В какой-то момент президент США что-то говорит футболисту и он начинает смеяться.

«Два великих. CR7 x 45/47», — подписано видео.

Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Также на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, президент ФИФА Джанни Инфантино, гендиректор Apple Тим Кук, глава Tesla и SpaceX Илон Маск и другие.