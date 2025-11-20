Тарасова обвинила главу МОК во лжи

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала позором заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая призвала не смешивать спорт и политику.

— Мы не выступаем на соревнованиях всей страной. Сейчас будет Олимпиада, и от нашей страны будет всего два фигуриста. Мы не участвуем той командой, которая заслужила выступать в Милане. У нас должна была поехать настоящая команда. Это позор. Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях. Это чистая ложь, — сказала Тарасова.

В ноябре Ковентри заявила, что условия допуска российских спортсменов до Олимпиады 2026 года не изменятся.

МОК в 2022 году рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях. Затем требования были смягчены - в декабре 2023‑го глава МОК Томас Бах заявил, что организация допустит россиян и белорусов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Спортсмены могли выступать во Франции без флага, гимна и других национальных символов.

Ковентри была избрана новым главой МОК в марте на 144-й сессии МОК в Афинах. В июне она приступила к исполнению должностных обязанностей.