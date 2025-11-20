Сафонов не желает платить бывшей жене

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов не согласен с суммой судебных издержек в размере 6 млн рублей, которую требует его бывшая супруга Анастасия Казачек. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил адвокат футболиста Андрей Крючков.

© Газета.Ru

«Заявления еще не рассмотрены, поскольку представители Анастасии тянут время, не предоставляя в полном объеме документы по расходам. Естественно, мы свою позицию уже высказали и не согласны с предъявленными суммами, потому что они не соразмерны той работе, которой проведена», — заявил он.

По информации Telegram-канала «Sport Baza», дело об алиментах на общую дочь обошлось Казачек в 4 миллиона в Никулинском суде и 2 миллиона в суде Краснодара. Еще 150 тысяч сторона бывшей супруги вратаря заплатила за работу юристов в арбитражном суде. Причем в судебные расходы Казачек включила деньги, которые ее адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.