Комментатора Виктора Гусева внесли в базу "Миротворца"

Комментатор Виктор Гусев и глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Владлена Бобровникова включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включена олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.