Хабиб предложил Дурову потренироваться вместе. Павел ответил: «Скинь локацию, брат»

Sports.ru

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову провести совместную тренировку.

Хабиб предложил Павлу Дурову потренироваться вместе
© Sports.ru
«Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братством», – написал в социальных сетях Нурмагомедов.
«Скинь локацию, брат», – ответил Дуров.

Напомним, что в конце октября Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби и встретился с Хабибом.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости