Подсчитан процент болельщиков, которых раздражают высказывания экспертов

27 процентов российских болельщиков бесят комментарии экспертов о футболе, согласно исследованию ГОЛа, в котором поучаствовало более полутора тысяч человек.

© Sports.ru

Еще 23 процента фанатов раздражены клише комментаторов.

Негатив от комментариев экспертов занял третье место в рейтинге раздражающих факторов в группах респондентов от 18-24 лет и от 60 лет.