Автобиография Акинфеева возглавила топ продаж

Книга "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола" стала самой популярной у пользователей книжного сервиса "Литрес" в период 1 сентября - 21 ноября 2025 года среди биографий спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Вышедшая в сервисе "Литрес" 7 ноября в электронном и аудиоформате книга возглавила осенний топ продаж (период 1 сентября - 21 ноября 2025 года) по совокупному количеству проданных экземпляров в категории биографий спортсменов", - говорится в сообщении.

12 ноября книга была презентована на пресс-конференции в ТАСС.

Автобиография обошла такие работы, как "Теннис. Психология успешной игры" У. Тимоти Гэллуэя и "Правило №1 - никогда не быть №2. Агент Павла Дацюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты Зайцева и Никиты Сошникова о секретах побед" Дэна Мильштейна. Кроме того, новинку покупали чаще, чем биографии таких мировых футбольных звезд, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Ламин Ямаль.