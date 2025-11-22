Российских чемпионов-саночников отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и серебряного призёра чемпионата Европы Александра Перетягина, обвиняемых в мошенничестве с закупкой спортинвентаря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Следствие вменяет Репилову присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней (ч. 4 ст. 159 УК). В субботу Центральный районный суд Красноярска отправил спортсмена в СИЗО.

«В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 (один) месяц 00 суток, то есть по 19.12.2025 с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю», — сказано в сообщении судейской пресс-службы.

Также избрана мера пресечения в отношении Александра Перетягина, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его отправили под стражу до 20 декабря 2025 года.

Самые известные спортсмены-уголовники

Роман Репилов сейчас является индивидуальным предпринимателем. Он трехкратный чемпион мира (2020 и 2021), призер чемпионатов Европы и мира, двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный победитель спринтерского зачёта Кубка мира.

Александр Перетягин трудоустроен в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Работает специалистом по подготовке спортивного инвентаря. Выступал за сборную России с 2012 года, является серебряным призёром чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях.