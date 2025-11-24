Губерниев отреагировал на известие о смерти Симоняна

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского "Спартака" Никиты Симоняна.

Бывший форвард красно-белых ушел из жизни вчера, 23 ноября, в возрасте 99 лет.

"Огромная потеря для всех нас. Никита Павлович Симонян прожил долгую жизнь, он как человек на все времена, был и остается с нами. Можно сколько угодно рассуждать о величии спортсмена и тренера, но он и человек с большой буквы. Широкой души человек, педагог, выдающийся мастер. Светлая память", — передает слова Губерниева "Матч ТВ".

Никита Симонян выиграл со "Спартаком" четыре чемпионских титула и два Кубка СССР. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Советского союза. Симонян трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949 — 26 голов; 1950 — 34 гола; 1953 — 14 голов). Никита Павлович остается лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (162 забитых мяча).