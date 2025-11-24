В Госдуме выступили с предложением о российском флаге

В Госдуму внесен законопроект о постоянном размещении государственного флага России на зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время такой закон уже действует по отношению к организациям допобразования и учреждениям молодежной политики.

Парламентарий уточнила, что вместе с коллегами внесла законопроект о расширении использования государственного флага РФ в сфере физической культуры и спорта.

«Мы предлагаем установить, что государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта», — отметила Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы пояснила, что законопроект направлен на сохранение российских ценностей, а также на воспитание будущего поколения России.