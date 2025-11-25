Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали вблизи Петропавловска-Камчатского

На Камчатке 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,2 в 16:47 по местному времени. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского. 23 ноября на Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение произошло в 147 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине в 43,1 км. Утром в тот день на Камчатке произошло еще одно землетрясение — в 309 км от Петропавловска-Камчатского — и тоже магнитудой 4.9. Эпицентр залегал на дне Берингова моря на глубине 10 км. Всего 23 ноября сейсмологи зарегистрировали на Камчатке три маломощных землетрясения магнитудой от 4,6 до 4,9. 21 ноября к югу от Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,0, однако из-за удаленности от суши местные жители его не почувствовали.