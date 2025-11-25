Россиянин поставил на матч Лиги чемпионов почти 469 тысяч рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 468 900 рублей на матч общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) между «Манчестер Сити» и «Байером». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению россиянина, «горожане» одержат уверенную победу с форой -1,5. Коэффициент на это событие составляет 2,05. При этом для успешного захода ставки клиенту БК будет недостаточно этого исхода. Матч «Сити» против «Байера» — одно из трех событий экспресса с коэффициентом 6,28, который собрал игрок.

Россиянин выиграет деньги, если все события экспресса сойдутся. Сумма выигрыша составит почти 3 миллиона рублей.

Матч между «Манчестер Сити» и «Байером» пройдет в Англии во вторник, 25 ноября. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.