Президента РПЛ внесли в базу «Миротворца»

Алаев, Митрофанов, Зырянов и Леонченко внесены в базу «Миротворца»

Президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и председатель правления «Зенита» Константин Зырянов включены в базу «Миротворца», сообщил ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

© РИА Новости

Также в базу внесен бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

