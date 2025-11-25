Тарасова поделилась мнением об алкоголе на стадионах

Тарасова высказала своё мнение об алкоголе на стадионах
Заслуженный тренер Советского союза по фигурном катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнение по поводу продажа алкогольных напитков на спортивных объектах.
«В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остаётся, что пиво пить на стадионе. Разве спорт – это про алкоголь? В фигурном катании алкоголь на стадионах не нужен, потому что там наши спортсмены так выступают, что глаз не оторвать: все зрители наслаждаются прокатами и эмоциями фигуристов» - рассказала Тарасова.
Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных стадионах действует с 2005 года. Запрет временно снимали во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018
В апреле 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выступил за возвращение продажи пива на стадионах во время матчей и состязаний. По его словам, это необходимо для привлечения денег на развитие спорта и содержание спортивных объектов.
Также идею снятия запрета поддерживает президент РПЛ Александр Алаев.
Главное сейчас
Главное сейчас