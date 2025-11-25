Российские яхтсмены спасли людей во время наводнения

Российские яхтсмены спасли около 40 человек, которые пострадали во время наводнения во Вьетнаме, сообщает Mash на спорте.

© Газета.Ru

Отмечается, что российские яхтсмены находились в Нячанге, куда они приезжают на отдых каждое межсезонье. Сначала россияне спрятались от наводнения в жилищах, а потом стали эвакуировать местных жителей с помощью двух катамаранов.

Вскоре к яхтсменам присоединились другие туристы из России. Вместе они организовали точки сбора гуманитарной помощи. Некоторые россияне стали донорами крови для тех вьетнамцев, которых экстренно госпитализировали с различными травмами.

23 ноября государственный новостной портал VietnamNews сообщал, что при паводках и оползнях в Центральном Вьетнаме после затяжных ливней не выжили 90 человек. Еще 12 остаются пропавшими без вести.

Водой разрушило или повредило 1154 жилых строений. Несмотря на постепенный сход паводковых вод, только в Даклаке полностью или частично затопленными остаются более 50 тысяч домов. Более 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов уничтожены.