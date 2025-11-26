Олимпийский чемпион по боксу возмутился райдером репера Macan

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в своем Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan, на новогодние корпоративы.

Спортсмен усомнился в том, что артист собирается идти в армию.

«Потому что он пытается сейчас зарабатывать деньги. У меня только вопрос: кто будет оплачивать этот банкет?» — заявил Мехонцев.

Он также призвал забрать рэпера в армию.

«Потом будет петь. Позорный химик, иди в армию. Позорный дезертир и преступник», — добавил Мехонцев.

Ранее стало известно о том, что Macan принимает заказы на новогодние корпоративы. Уточнялось, что артист готов будет выступить на частных мероприятиях за 15 миллионов рублей, несмотря на то, что 28 ноября должен отправиться служить. В райдере Macan — пятизвездочный отель с тренажерным залом, бассейном и спа, перелет бизнес-классом, а также сопровождение двумя машинами ДПС до места проведения концерта.