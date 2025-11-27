Глушаков отреагировал на попадание в список «Миротворца»

Глушаков о включении в список «Миротворца»: «У нас уже полстраны там, мне вообще все равно. Живу жизнь и все – что еще делать?»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал попадание в список «Миротворца».
Экс-футболист и еще несколько спортсменов были внесены в базу данных украинского сайта.
«У нас уже полстраны в «миротворцах», так что спокойно отношусь к этому. Живу жизнь и все – что еще делать? Захотели – внесли, мне вообще все равно», – сказал Глушаков.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
