На стадионе «Спартака» проходит церемония прощания с Симоняном

В четверг в Москве на стадионе «Лукойл Арена», на котором проводит домашние матчи столичный «Спартак», проходит прощание с легендарным футболистом клуба Никитой Симоняном, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

На церемонии в том числе присутствуют генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев, гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов, председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, президент ФНЛ Наиль Измайлов, исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, бывшие главные тренеры сборной России Юрий Газзаев и Юрий Семин, глава Союза ветеранов футбола России, член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян, почетный президент РФС Вячеслав Колосков и другие.

Похоронят лучшего бомбардира в истории «Спартака» в этот же день на Ваганьковском кладбище.

О смерти Симоняна в воскресенье «Матч ТВ» сообщил Мирзоян. Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» скончался в возрасте 99 лет.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в составе «Спартака», лучший бомбардир «красно‑белых» с 160 голами. Вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпиады в Мельбурне. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны. С 1992 года занимал пост первого вице‑президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну было присвоено звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.