Министр спорта зачитал телеграмму Путина на церемонии прощания с Симоняном

Дегтярев зачитал телеграмму Путина на церемонии прощания с Симоняном: «Ушла легенда мирового футбола. Память о Никите Павловиче останется в сердцах почитателей игры номер один в России»
Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.
«Примите соболезнования в связи с кончиной Симоняна. Ушла настоящая легенда российского и мирового футбола. Для миллионов болельщиков он был кумиром. Светлая память о нем сохранится в сердцах всех. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никита Павловича Симоняна. Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», – привел слова Путина Дегтярев.
