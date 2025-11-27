Тарасова призвала не ждать возвращения флага РФ в зимних видах спорта

Ожидать появления российского флага на международных соревнованиях в зимних видах спорта в ближайшее время не стоит. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В четверг исполком Международной федерации дзюдо принял решение вернуть россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны.

"Мне кажется, что это будет не скоро, не сейчас, - ответила Тарасова на вопрос о возможном появлении российского флага на международных соревнованиях по зимним видам спорта. - Надо порадоваться за дзюдоистов, так и должно быть. Только с флагом должны быть все команды. В федерациях летних видов спорта сидят люди более-менее понимающие. В зимних видах, к сожалению, таких людей нет".

На данный момент на Олимпийские игры 2026 года из россиян отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также выступающий в ски-альпинизме Никита Филиппов. Все они выступят под нейтральным флагом.