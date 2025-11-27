Карпин, Титов, Черчесов: кто пришел проститься с легендой «Спартака» Никитой Симоняном

Газета.Ru
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Бывшие футболисты Дмитрий Аленичев (слева) и Егор Титов на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Родственники на церемонии прощания с футболистом «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Футболист «Спартака» Пабло Солари, Кристофер Мартинс и Кристофер Ву (слева направо) во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС

Главный тренер ФК «Ахмат» Станислав Черчесов на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
Футболист «Спартака» Наиль Умяров во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
Поклонники и болельщики «Спартака» на церемонии прощания с футболистом Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС

На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
Бывший футболист Егор Титов на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Главный тренер ФК «Ахмат» Станислав Черчесов (слева) и тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС

Футболист «Спартака» Олег Рябчук во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин (слева) и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и представитель полиции Армении при посольстве Армении в РФ Эдгар Аревшатян (слева направо) во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
Поклонники и болельщики «Спартака» на церемонии прощания с футболистом Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ветеран футбола Евгений Ловчев на церемонии прощания с футболистом Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Советник президента РФ, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков (в центре) на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС

Поклонники и болельщики «Спартака» на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Вынос гроба с телом олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна на церемонии прощания на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Стадион «Лукойл Арена» в Москве, во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
На церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, 27 ноября 2025 года
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве прошла церемония прощания с легендарным нападающим московского «Спартака» и сборной СССР Никитой Симоняном, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Траурное мероприятие было организовано клубом совместно с Российским футбольным союзом (РФС), где Симонян работал до последних дней жизни в статусе почетного президента.

Проститься с Олимпийским чемпионом Мельбурна-1956 на «Лукойл Арену» прибыл президент РФС Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, министр спорта России Михаил Дегтярев, тренеры Валерий Газзаев и Станислав Черчесов. Президент России Владимир Путин, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-владелец «Спартака» Леонид Федун направили траурные венки. В церемонии также приняли участие футболисты основного состава «Спартака», возложившие цветы к гробу с телом Симоняна.

После окончания церемонии, продлившейся около трех часов, Никиту Симоняна проводили в последний путь на Ваганьковском кладбище.

