Денис Глушаков: «У меня три прекрасных дочки, но сына они не заменят»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что очень ждал появления сына и выразил надежду, что тот в будущем станет футболистом.
В ноябре 2024 года в семье Глушакова и его супруги футболистки Ксении Коваленко родился сын. Мальчика назвали Данилом. Пара также воспитывает дочь Милу, от первого брака у Глушакова две дочери — Валерия и Александра.
— Долгожданный сын. У меня три прекрасных дочки, я их очень люблю. Счастлив, что они есть. Но, как говорится, они сына не заменят. Сын — это продолжение рода. Глушаковская лодка непотопляемая, она должна дальше плыть и дальше развиваться. Все счастливы, что появился мальчик. Он уже ходит по 10–15 шагов. Не ожидал, что он так будет владеть мячом. Всё время улыбается. Надеюсь, что будет продолжение рода. Ему деваться некуда: папа — футболист, мама — футболистка, — сказал Глушаков в эфире программы «Человек из футбола» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.