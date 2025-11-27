Денис Глушаков: «У меня три прекрасных дочки, но сына они не заменят»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что очень ждал появления сына и выразил надежду, что тот в будущем станет футболистом.

© Соцсети

В ноябре 2024 года в семье Глушакова и его супруги футболистки Ксении Коваленко родился сын. Мальчика назвали Данилом. Пара также воспитывает дочь Милу, от первого брака у Глушакова две дочери — Валерия и Александра.