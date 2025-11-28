Баста написал гимн Федерации тяжелой атлетики России

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) совместно с музыкантом и продюсером Василием Вакуленко (Бастой) представили новый музыкальный клип на песню «Железный человек», премьера которого прошла в пятницу на телеканале «Матч ТВ».

© Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России

В съемках клипа приняли участие президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев, спортсмены сборной России Артем Окулов, Зулфат Гараев, Егор Климонов, Алексей Ловчев, Ольга Тё, Кристина Новицкая, Полина Андреева, Анастасия Романова, Регина Шайдуллина, Мария Груздова и многие другие.

По сюжету клипа более 150 спортсменов из силовых видов спорта объединились для проведения уникальной массовой тренировки. В кадре можно увидеть спортсменов абсолютно разной подготовки — от детей и любителей до атлетов сборной России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, которые вместе демонстрируют силу, единство и преданность спорту. Вдохновляющее видео подчеркивает важность командной работы и стремления к достижениям, показывая, что каждый, независимо от уровня подготовки, может стать частью большой спортивной семьи.

Съемки проходили в Москве в легкоатлетическом манеже Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» и в Училище олимпийского резерва ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта. С сегодняшнего дня клип будет доступен на всех площадках и музыкальных сервисах.