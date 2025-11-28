Боец ММА рассказал об обманувшей его на 900 тысяч рублей помощнице

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Дивнич рассказал об обманувшей его на крупную сумму помощнице. Об этом сообщает Ural Mash.

По словам спортсмена, он познакомился с девушкой Анной, когда у той сгорел дом. Боец помог ей получить квартиру в Екатеринбурге и устроил ее на работу администратором его Telegram-канала.

«На протяжении пяти месяцев эта Анна выкачивала из меня деньги. Придумала себе некий проект Маши — беременной девочки-сироты, у которой всегда какие-то сложности. На протяжении пяти месяцев я отправлял ей деньги: на операции, на ремонт, на лечение», — рассказал Дивнич.

Позже выяснилось, что Маши не существует. По словам спортсмена, он перевел Анне около 900 тысяч рублей, которые та проиграла в казино. Помощница сначала исчезла, а затем призналась в обмане.

Дианич провел 25 боев в ММА. Он одержал 18 побед и потерпел семь поражений. Последний поединок с участием россиянина состоялся в 2023 году.