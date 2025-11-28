В МОК высказались о допуске российских тренеров к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не может сказать ничего определенного по поводу допуска тренеров российских фигуристов к Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник допущены к Играм в нейтральном статусе. Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Пресс-служба МОК отметила, что список допущенных до Игр нейтральных спортсменов и тренеров будет обновляться.