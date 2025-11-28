МОК о допуске российских тренеров к Олимпиаде: «Список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии. Добавить больше нечего»

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не может сказать ничего определенного по поводу допуска тренеров российских фигуристов к Олимпиаде-2026.

В МОК высказались о допуске российских тренеров к Олимпиаде
Ранее стало известно, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник допущены к Играм в нейтральном статусе. Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.

Пресс-служба МОК отметила, что список допущенных до Игр нейтральных спортсменов и тренеров будет обновляться.

«Как было указано в публикации, этот список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии по предоставлению нейтрального статуса. С нашей стороны больше нечего добавить», – сообщили в организации.
