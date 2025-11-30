Неизвестные застрелили двукратного вице-чемпиона Франции по боксу

Трагический инцидент произошел во Франции, где в пригороде Парижа Дранси было обнаружено тело двукратного вице-чемпиона страны по боксу Исхака Беншакала. 24-летний спортсмен получил четыре огнестрельных ранения в области шеи и груди. Обстоятельства произошедшего в ночь на 26 ноября в настоящее время выясняются правоохранительными органами, сообщает La Parisien.

Боксерская карьера Беншакала складывалась весьма перспективно. В подростковом возрасте он получил предложение тренироваться в региональном центре спорта в Нанси и присоединиться к сборной Франции, но принял решение отказаться от этой возможности. Как отмечал сам спортсмен, он никогда не сожалел о своем выборе. Его спортивные достижения включали звание вице-чемпиона Франции среди любителей, которое он завоевывал дважды подряд — в 2018 и 2019 годах.

После успешных выступлений на любительском уровне Беншакал принял решение перейти в профессиональный бокс, его планам помешала пандемия коронавируса. Последний раз он выходил на ринг в 2024 году.

В последние годы жизни спортсмен столкнулся с проблемами правового характера. Согласно информации, предоставленной полицией, он был осужден на полтора года лишения свободы за вымогательство, а также должен был предстать перед судом по делу, связанному с незаконным оборотом наркотических веществ. Расследование обстоятельств гибели известного боксера продолжается.