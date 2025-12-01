Дочь больного раком Алдонина выступила с заявлением

Дочь бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина Вера, борющегося с раком, в своем аккаунте соцсетей попросила общественность не доверять неподтвержденным слухам, которые сейчас активно распространяются в интернете.

«Сейчас мы ждем одного — комментария, который будет сказан именно папой, — о своем полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом. Удивляют люди, которые уже давно не связаны с нашей семьей и считают возможным комментировать такие личные и больные темы, давать интервью без согласования с нами», — написала Алдонина.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор».